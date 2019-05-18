السعودية اليوم / رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أدى فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري مساء اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته عند مدخل المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

// انتهى //

02:26ت م

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