السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يقدم التعازي لذوي وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر



جدة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه لذوي وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر ، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل ذوي الفقيد ، معربا عن صادق تعازيه ومواساته لهم ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد .

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