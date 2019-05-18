شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عرقلة الدوحة.. وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رغم حجب السلطات القطرية للروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين بأداء العمرة، وصلت أمس (الجمعة) الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة -بحسب قناة العربية-.

وسهلت لجنة الحالات الإنسانية، إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبدالعزيز، فيما رحبت حكومة المملكة بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وبينت في وقت سابق أنه يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.