السعودية | استمع إلى أقدم تسجيل صوتي لأذان بالمسجد الحرام

شكرا لقرائتكم استمع إلى أقدم تسجيل صوتي لأذان بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم وثيقة صوتية لرفع الأذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة، يرجع تاريخها إلى أكثر من ١٣٨ عاما.

ويعود التسجيل لعام ١٣٠٢ للهجرة الموافق لعام ١٨٨٥ للميلاد، وسجله المستشرق الرحالة الهولندي، كريستيان سنوك هيرغروني، وهو محفوظ في جامعة لايدن بهولندا.

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والرحالة هو مؤلف كتاب "مكة في أواخر القرن التاسع عشر" وذكر فيه أنه قام بتسجيل عدة أصوات وتلاوة لسورة "الضحى" في مكة المكرمة خلال ذلك العام، ودوّن مشاهداته وملاحظاته عن مكة وجدة في ذلك الكتاب، واحتوى أيضا على صور لمؤذن الحرم الريس -وربما يكون صاحب الصوت في الأذان- والحكيم طبيب اهل مكة، ووقائع مهمة أخرى.

وعلق مهتم بتاريخ المسجد الحرام لـ "العربية.نت" على التسجيل، موضحا أن اختلاف المقام الذي أدى عليه المؤذن عن المقامات الحالية، واللكنة في صوت المؤذن، وعدم تداخل أصوات مؤذنين آخرين مع صوت المؤذن، مع العلم أن الأذان كان يرفع من ٧ منارات في وقت واحد، من خلال سبعة مؤذنين، وصعوبة تصعيد جهاز التسجيل -الذي كان ثقيلا دون شك- إلى المنارة، إضافة إلى جودة الصوت ووضوحه، كلها توحي بأن الآذان تمت تأديته للمستشرق بغرض التسجيل في غرفة خاصة، ومن المحتمل أن ذلك تم في مدينة جدة، وليس مكة المكرمة.

وتم الكشف سابقا عن تسجيل آخر لنفس المستشرق بذات العام يعتبر هو الأقدم لتلاوة قرآنية من المسجد الحرام.