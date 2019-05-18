2019-05-18

وفاة و8 إصابات في حادث تصادم مروع قبيل الإفطار على طريق كلاخ ـ السديرة

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي شخص، فيما أصيب 8 آخرون بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وبليغة، إثر حادث تصادم شنيع وقع قبل مغرب أمس الجمعة على طريق كلاخ- السديرة جنوب شرق محافظة الطائف قبل محمية الأمير سعود الفيصل.

وباشرت الفرق الإسعافية بالطائف عند الساعة 5:30م حادث تصادم وجهًا لوجه وقع بين مركبتين؛ ما نتج عنه عدد من الإصابات والوفيات، وذلك بعد كوبري سديرة باتجاه كلاخ- السديرة.

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وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح وجود 9 حالات إسعافية إحداها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تم فرز الحالات المصابة، حيث تعرضت ثلاث منها لإصابات خطيرة واثنتان لمتوسطة وثلاث حالات بسيطة.

وتابع أنه تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.