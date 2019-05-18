خالد النمر: ربع المواطنين لديهم السكر و30% يعانون من الضغط

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن المجتمع يعاني ربع مواطنيه من السكر، و30% من الضغط، و50% من أهله مرضى بارتفاع الكولسترول، متابعًا أنه لا ينبغي أن ينتشر فيه عادة صب السمن على الطعام أبدًا.

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وأضاف النمر خلال حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن الشحم مصدر من مصادر الطاقة وغير مضرّ للناس العادية، وأن تركيز الكولسترول في لحم الضبّ أعلى 90 مرة من اللحوم العادية.

وتابع أن الوراثة هي السبب الأول لارتفاع ضغط الدم، يأتي بعدها تناول الملح في الطعام، وأن القول بأن الثوم ينظف شرايين القلب معلومة بلا دليل، مضيفًا: كُله كما شئت في طعامك، لكنه ليس علاجًا للجلطات.

وأردف أن “انكسار القلب” خطر حقيقي يؤدي إلى الوفاة، والمزاج الرايق صمام أمان لقلب سليم، وأن “رمضان فرصة ذهبية لتقليل الوزن والدهون الثلاثية والكولسترول والصحة والرياضة، لكن ما نشاهده في الواقع أن أغلب الناس عندنا ترتفع عندهم الدهون الثلاثية؛ لأن عاداتنا تنقلب 180 درجة للعكس!”.