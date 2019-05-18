2019-05-18

تحريز آثار إطلاق النار على جهاز رصد آلي في مكة المكرمة تمهيدًا لضبط الفاعل

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم تحريز آثار إطلاق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي بطريق الطائف- الباحة.

وأوضحت شرطة مكة المكرمة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه شخص يطلق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي بطريق (الطائف- الباحة)، فقد تم تحريز الآثار تمهيدًا للقبض على الفاعل.