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بدر بن سلطان يعزي أسرة علي الشاعر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.
وعبّر نائب أمير مكة المكرمة خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.
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