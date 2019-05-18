الان تتابع بعد هبوط اضطراري بمطار الملك خالد.. وفاة مساعد طيار إحدى رحلات فلاي اديل بأزمة قلبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات تعرض، قبل قليل، مساعد طيار إحدى رحلات فلاي اديل لأزمة قلبية أعلن على إثرها قائد الطائرة حالة الطوارئ والهبوط الاضطراري بمطار الملك خالد الدولي. وسارعت فرق الإنقاذ الطبية لإسعاف مساعد الطيّار فور هبوط الطائرة إلا أنه فارق الحياة بعد الوصول إلى المستشفى.

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