شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة السعودية لإنقاذ راكب مصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) هبطت طائرة سعودية اضطرارياً بمطار القاهرة خلال رحلتها أمس (الجمعة) من جدة إلى برج العرب لمحاولة إنقاذ حياة مسافر مصري تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الرحلة إلا أنه فارق الحياة. هبطت طائرة سعودية اضطرارياً بمطار القاهرة خلال رحلتها أمس (الجمعة) من جدة إلى برج العرب لمحاولة إنقاذ حياة مسافر مصري تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الرحلة إلا أنه فارق الحياة. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 331 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكب مصري الجنسية لوعكة صحية حادة، وتم السماح له بالهبوط داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للراكب والكشف عليها، وتبين أنه فارق الحياة، وقامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل إجراءات خروج الجثمان.



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