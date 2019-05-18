شكرا لقرائتكم خبر عن قوات المهام والتدخل السريع.. ضبط أمني وخدمات إنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

انسيابية كبيرة تشهدها منافذ العاصمة المقدسة وسط جهود كبيرة يبذلها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق والتي تأتي ضمن مهمات منظومة قوات أمن العمرة والتي نجحت في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة.

وأكد قائد مهمة دعم مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة العميد عبدالعزيز الحمّاد، بأن مهمات القوات الخاصة لأمن الطرق بمهمة أمن العمرة تستهدف رفع مستوى السلامة المرورية بتكثيف تسيير الدوريات ونقاط التهدئة والتأكد من التزام مرتادي الطرق من الزائرين والمعتمرين بتعليمات السلامة وأنظمة المرور، ورفع مستوى الجاهزية بمركز العمليات ودوريات الميدان لتقديم الخدمات الإنسانية ومتابعة حركة المعتمرين، والعمل على توجيه مركبات السائقين المحرمين لمواقف الحجوزات على مداخل العاصمة المقدسة.

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وأضاف: ومن مستهدفات مهمات القوات الخاصة لأمن الطرق بمهمة العمرة أيضاً، التحكم في التدفق الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، وتسهيل الحركة المرورية بمراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة وتقليل مدة الانتظار في أوقات الذروة، بالإضافة إلى متابعة حجز الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على الحركة المرورية داخل العاصمة المقدسة، وإعداد واعتماد الخطط اللازمة تحسباً لأي طارئ على طريق المهمات.

من جانبه، شدد قائد المهام والتدخل السريع بالقوات الخاصة لأمن الطرق المقدم محمد سعد القرني على أن انتشار قوات أمن الطرق الخاصة على المنافذ الرئيسية للعاصمة المقدسة تهدف لتقديم الإرشاد والخدمات الإنسانية والتحكم بتدفق المركبات وصولا إلى العاصمة المقدسة وفق التنسيق القائم مع مراكز العمليات، مؤكدا على تكثيف الدوريات لتواكب الحركة وتحقيق ضبط السير وملاحقة أي متهور قد يعكر صفو المسافرين على الطريق.

وحول انتشار قوات المهام والتدخل السريع للعمليات الخاصة على الطرق أشار القرني هذه القوات من نخبة القوة وحصلوا على دورات تخصصية وعلوم أمنية تؤهلهم على فرض السيطرة الأمنية والمرورية وفق التوجيه على الطرق.