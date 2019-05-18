شكرا لقرائتكم خبر عن «فايروس كورونا»: وفاتان وشفاء في 3 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (الجمعة) حالتي وفاة، وشفاء واحدة من مرض فايروس كورونا، إذ توفي ثمانيني من الطائف وصنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل وتوفي آخر يبلغ 68 عاما بالمرض ذاته في مدينة الخفجي بالشرقية وصنفت عدواه بحالة ثانوية، كما سجلت الصحة شفاء رجل يبلغ 51 عاما من الرياض وصنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة.

وأوضح مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أن الحالات المذكورة مسجلة مسبقا ضمن الأسبوع الوبائي الـ 16 لعام 2019م.

إلى ذلك دعا استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد سميح عبر "الخليج 365" إلى ضرورة اتباع بعض النصائح المهمة عند زيارة الحظائر وتطبيق الاشتراطات الصحية لتجنب التعرض لأي نوع من الفايروسات المعدية ونصح بغسل اليدين بشكل مستمر قبل وبعد الطعام، وعند استخدام دورات المياه، وبعد التواجد في الأماكن العامة خصوصا الأسواق، وينصح كذلك بتعقيم اليدين بجل التعقيم باستمرار عند لمس الأسطح، وتجنب لمس الأنف والعينين بعد ملامسة الأسطح، الى جانب الحرص على الغذاء الصحي وممارسة الرياضة التي ترفع المناعة فتمنع الإصابات بالأمراض المختلفة.