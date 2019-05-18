شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة في المناطق.. مكة الأعلى بـ 41 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسجل اليوم (السبت) معظم المناطق السعودية ، ارتفاعا في درجات الحرارة إذ تسجل مكة المكرمة أعلى درجة، تصل إلى 41 مئوية، فيما تصل في المدينة المنورة 38، الرياض 36، جدة والدمام 39، الأحساء وحفر الباطن 40 مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم, حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وفي السياق حذر استشاري الباطنة الدكتور خالد عبدالعزيز من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأجواء الحارة تفاديا للشعور بالعطش خلال فترة الصيام، داعيا إلى ضرورة تناول السوائل بشكل جيد بعد الإفطار لتعويض ما يفقده الجسم خلال النهار وخصوصا العاملين في الميدان.

وأكد على ضرورة استخدام التكييف عند قيادة السيارات لمنع التعرض للأجواء الحارة التي تتسبب في الشعور بجفاف الفم والصداع.