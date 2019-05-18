شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على منشآت محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

كثفت بلدية محايل عسير، جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 9 كيلو غرامات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعصيرات مجهولة المصدر، كما سجلت عددا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.