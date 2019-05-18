شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: 9 رحلات عمرة لـ 450 شخصا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

انطلقت قوافل المعتمرين في ثاني رحلات العمرة وزيارة المدينة المنورة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الدمام (نور) من شهر رمضان الجاري، بواقع 9 رحلات للعمرة وزيارة المسجد الشريف بالمدينة المنورة، يستفيد منها 450 شخصا من مختلف الجنسيات، إذ انطلقت من جامع الفرقان 4 رحلات، ومن مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان 3 رحلات، إضافة إلى رحلتين من صناعية دلة بغرب الدمام.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الدمام (نور) محمد الصافي، أن مناشط المكتب الدعوية تتعدد وتتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات، وأن رحلات العمرة تستهدف أداء فريضة العمرة وصلاة الجمعة في الحرم المكي، وتعليم أمور الدين المهمة (تقديم دورة عن كيفية العمرة الصحيحة والطهارة والصلاة)، إضافة الى توزيع المواد الدعوية وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ.

وأشار الصافي إلى استفادة 450 شخصا من مختلف الجنسيات من الهندية والباكستانية والفلبينية والعربية، عبر رحلتين من جامع الفرقان، ورحلة من صناعية دلة، ورحلتين من مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان بغرب الدمام، التي تهدف إلى توثيق علاقتهم بدينهم، وتقديم الأنشطة الدعوية التي تعود بالمنفعة على المسلمين وتغرس في نفوسهم مفاهيم الإسلام من هذه الرحلات، التي يتخللها العديد من الفعاليات من الدروس وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة والمدينة المنورة والعودة منها، يتخلَّلها مسابقات وتوزيع جوائز، إضافة إلى شرح صفة العمرة.