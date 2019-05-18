شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغلق عقبة قلوة احترازيا وتقطع التيار في بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) ، إبراهيم الأكلبي (بيشة)

شهدت الباحة وعدد من محافظاتها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة صباح أمس (الجمعة) ولم تسجل أي حوادث احتجاز أو غرق طبقا للمتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان الغامدي الذي أشار إلى أنه تم إغلاق عقبة قلوة احترازيا أمام حركة السير حفاظا على سلامة العابرين وشملت الأمطار مدينة الباحة ومحافظات الحجرة بتهامة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد. وتابع مدير شرطة الباحة العميد وليد الحربى الوضع الأمني والمروري.

وفي محافظة بيشة هطلت أمطار متفرقة على مراكز غرب المحافظة شملت الثنية وتبالة والجعبة وطريق العبلاء بيشة وعاني السكان في مركز الجعبة وقرى مطوية والمقطر بالثنية انقطاعا للكهرباء منذ الخامسة عصرا. وقال سعيد الأكلبي إن الأهالي يعيشون في الظلام الدامس في أعقاب انقطاع التيار ولم يتم التجاوب مع بلاغات المواطنين.