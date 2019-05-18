جامعة الحدود توزع 2000 وجبة إفطار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) وزع النادي التطوعي بجامعة الحدود الشمالية، أخيرا، أكثر من 2000 وجبة إفطار صائم بالطرقات بمدينة عرعر، ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع. وزع النادي التطوعي بجامعة الحدود الشمالية، أخيرا، أكثر من 2000 وجبة إفطار صائم بالطرقات بمدينة عرعر، ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع. وأضحت الجامعة أن الهدف من الفعاليات إشراك الطلاب في برامج العمل التطوعي الخيري للإسهام في خدمة المجتمع وتنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى طلاب الجامعة. يذكر أن فعاليات البرنامج الرمضاني تهدف إلى استثمار أوقات شباب المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة مع التوعية والتوجيه من خلال المحاضرات الثقافية والدينية والأنشطة الرياضية، كما يضم البرنامج مرسما للكبار بعنوان «رمضان في إبداع الفن التشكيلي»، كذلك مرسم الطفل، ومسرح الطفل الذي يقدم فقرات فنية متنوعة وجوائز يومية وإنشادا ومسابقات، وبرنامجا حواريا بعنوان «مواهب شمالية» إضافة إلى أمسيات الخيمة الثقافية التي تقام فيها محاضرات وندوات دينية.



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