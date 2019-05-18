شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: رجال الأمن أنموذج مشرف للدفاع عن الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، خلال زيارته لمديرية شرطة منطقة القصيم، عددا من منسوبي الأمن بالمنطقة من ضباط وأفراد؛ نظير جهودهم المخلصة في مجال عملهم.

وأثنى أمير القصيم على الجهود المميزة التي يبذلها رجال الأمن خدمة لدينهم ووطنهم ودورهم البارز في ما يقدمونه من عطاء وتضحيات جعلت منهم أنموذجًا مشرفًا للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

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ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في القطاعات كافة، داعيا أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه واستقراره تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يبارك بالجهود المبذولة.

من جانبه، قدم مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني، شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم، ودعمه واهتمامه بأبنائه منسوبي الأمن بالمنطقة والذي كان له بالغ الأثر في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور اللواء نايف المرواني، وأعضاء اللجنة الأمنية، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.