شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يدشن المتجر الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، المتجر الإلكتروني التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل، كما دشن حلقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز القرآنية، إضافة إلى الحلقة المتنقلة من خلال حافلة مجهزة لهذه الحلقات التعليمية، وذلك خلال زيارته، مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

وبدأ نائب أمير حائل جولته بزيارة أقسام الجمعية، ثم شاهد المسابقات القرآنية، وقدم دعما ماليا سخيا.

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كما زار نائب أمير حائل مركز الحديقة مول بمدينة حائل، الذي يجري حاليا تطويره ليتحول لمركز اجتماعي سياحي متقدم بخدمات جديدة تطلق بعد نحو 6 أشهر تزامنا مع موسم حائل القادم.

واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على ما يضمه من مراكز تسوق ومحلات متنوعة وتطوير حالي.

وشاهد عرضا لخطط العمل القادمة التي تشمل تحويل الواجهات المحيطة بالمركز والمجاورة لممشى منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن لمواقع جذب بخدمات وجلسات راقية، إضافة إلى دعم شباب الأعمال بالمنطقة بأكثر من 20 كشكا في الخارج والداخل، وتخصيص الدور الثاني للتفاعل العائلي وإيجاد خدمات نسائية، ومراكز تجميل والعمل على جذب كافة الفئات العمرية بفعاليات ترفيهية شاملة.