الطائف: سائق صهريج ينقذ محتجزين في «وادي كلاخ»

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جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف) ، محمد السبيعي (الخرمة)‏ أنقذ سائق صهريج، شابين احتجزتهما السيول وسط وادي كلاخ، بينما أنقذ مجموعة أشخاص بعد الإفطار، عائلة مكونة من 4 أشخاص احتجزتهم السيول المنقولة على امتداد وادي كلاخ. وكانت محافظة الطائف شهدت أمس (الجمعة) هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد، سالت على إثرها عدة أدوية جنوب وشرق الطائف «وادي كلاخ، بسل، مرفوض، شرعان، والعولة». وفي محافظتي الخرمة ورنية تواصلت الأمطار يومين على التوالي، واحتجزت السيول عددا من المسافرين بين ضفتي وادي جعبة، كما تسبب صاعقة رعدية في نفوق 20 رأساً من الأغنام في الجزعة.

أنقذ سائق صهريج، شابين احتجزتهما السيول وسط وادي كلاخ، بينما أنقذ مجموعة أشخاص بعد الإفطار، عائلة مكونة من 4 أشخاص احتجزتهم السيول المنقولة على امتداد وادي كلاخ. وكانت محافظة الطائف شهدت أمس (الجمعة) هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد، سالت على إثرها عدة أدوية جنوب وشرق الطائف «وادي كلاخ، بسل، مرفوض، شرعان، والعولة». وفي محافظتي الخرمة ورنية تواصلت الأمطار يومين على التوالي، واحتجزت السيول عددا من المسافرين بين ضفتي وادي جعبة، كما تسبب صاعقة رعدية في نفوق 20 رأساً من الأغنام في الجزعة.

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