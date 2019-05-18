رئيس علماء باكستان: قوافل المسلمين ستأتي دفاعا عن الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رئیس مجلس علماء باکستان فضیلۃ الشیخ طاھر محمود الأشرفي، أمام جموع حاشدۃ من العلماء ورجال الدین والإعلام الیوم "في مؤتمر عن حفظ أرض الحرمین الشریفین والأقصی"، المنعقد بجامعۃ المنظور الإسلامیۃ بلابور باکستان، قائلا:

مکانۃ الحرمین الشریفین:

أولا: إن الحب والود الخالص مع المملکۃ العربیۃ السعودیۃ بوجود الحرمین الشریفین، ويؤكد ذلك وقوف الشعب الباکستاني والسعودي في صف واحد عبر التاریخ ومدی حب المسلمین لبلاد الحرمین ولا أبالغ إن قلت إن المسلمین یرون سعادۃ کبری في تقدیم دمائھم ودماء أبنائهم وأحفادھم وأموالھم فداء للحرمین الشریفین وقیادتھا الرشیدۃ في سبیل عقیدۃ الإسلام وخدمتہ.

ثانیا: خطورۃ الاعتداء علی بلاد الحرمین الشریفین والمملکۃ العربیۃ السعودیۃ

قال الشیخ: إن المخططات والدسائس الشیطانیۃ ضد الحرمین الشریفین لھا تاریخ طويل، خصوصا في الوضع الراھن، بشتی الألوان والأشکال، وبإسلوب بربري متوحش للفتک وسفک الدماء، وذلک عن طریق ھجمات الحوثیین الإرھابیۃ وقتل المسلمین واغتیالات الشعب السعودي بالصواریخ وقذف القنابل، وذلک یمثل أبشع صورۃ لأفکارھم الزائفۃ المتحتکۃ بالحقد والضغینۃ ضد الحرمین والقيادة الرشیدۃ.

الدفاع عن أرض الحرمین الشریفین

وأکد الشیخ أن مکانۃ الحرمین الشریفین لا تخفی علی أحد لکونھما من شعائر الإسلام،

وأضاف الشیخ أن المملکۃ العربیۃ السعودیۃ دوما تقف بجانب الدول المسلمۃ، خصوصا فلسطین، دعما ودفاعا، علی الرغم من تحملھا أزمات وتحدیات من قبل أعداء الإسلام، ترتبت عليها آثار سلبیۃ علی أرض المملکۃ، من تخریب وتدمیر وھجمات وزعزعۃ الوضع الأمني.

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وطالب الشیخ الأشرفي العلماء والشیوخ وجمیع المسلمین ورجال الدین كافة بالوحدۃ والوقوف بجانب السعودیۃ حین تواجھھا أي أزمۃ إرھابیۃ أو استھداف، وإلا سيحاول ھؤلاء المخططون إذابۃ ھویۃ المجتمع الإسلامي.

مغبۃ منازعات أمریکا وإیران المامولۃ

وقال "أنا آسف إن المنازعات بین أمریکا وإیران سوف تدمر الأمن والاستقرار والسلامۃ، وأخاف أن تتسبب في زعزعۃ أمن الحرمین الشریفین، ولکن لیسمع کل من أراد المملکۃ بسوء، إن کل منا سیرفرف کفنہ بخالص ودہ مع المملکۃ وقیادتھا" وأضاف "نحن أبناء وأحفاد سیدنا علي وعمر رضي اللہ عنھما، وسوف نلبي نداء الملک سلمان قائلین: لبیک یا خادم الحرمین الشریفین، وسوف ترون قوافل المسلمین رافعة رایات الإسلام بجیوش جرارۃ، مضحین بأنفسھم فداء للحب المغروس في قلوب المسلمین لھا.

وأشار الشیخ، "نحن في عصر الفتن التي أقبلت کبحر قد تلاطمت أمواجہ، ولیل داج قد ادلھم ظلامہ وسیل جارف قد انعقد غمامہ، وإن أعداء باکستان والسعودیۃ یلعبون دورھم لتدمیر أمن البلدین الشقیقين، وتروج لذلك أبواق إیرانیۃ و عن طریق الحوثيين، علما بأن باکستان والسعودیۃ تؤدیان دورا ریادیا في مجال الاقتصاد والعدل والوسطیۃ، ودا وتراحما، وذلک سوف ینتج الأمن والاقتصاد.

مناشدۃ جھود المملکۃ العربیۃ السعودیۃ وأعمالھا الخیریۃ

ناشد الشیخ جھود المملکۃ العربیۃ السعودیۃ قائلا:

إن قیادۃ المملکۃ العربیۃ السعودیۃ لم تألوا جھدا من اھتمامھا بأعمال خیریۃ ومساعدۃ المسلمین المنکوبین والمظلومین علی مستوی العالم. وأثنی أخیرا علی خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز وولي عھده الأمیر محمد بن سلمان، بقدیم دعمھم للمسلمین في رمضان، وشتی برامج الأعمال الخیریۃ. طرح كلمته أمام آلاف من الرجال یوم الجمعۃ، وفي ختام المؤتمر أصدرت بعض القرارات والتوصیات عن الوحدۃ الإسلامیۃ ومسؤولیۃ العلماء في الوضع الراھن، وعن الدفاع عن الحرمین الشریفین والأقصی المبارک والدول العربیۃ.

القرارات والتوصیات

وأضاف أخیرا "الیوم صدرت القرارات في آلاف المساجد في باکستان، تحت إشراف مجلس علماء باکستان عن حفظ أرض الحرمین والأقصی، والوحدۃ الإسلامیۃ، والقضاء علی الإرھاب والعنف والتطرف".