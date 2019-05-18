محمد بن مسعود - الدمام - نشرتها مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر كشفت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل قرابة 138 عاماً. وتفصيلاً، أوضحت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر أن ‏"الله أكبر" أقدم شعور في الكون وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم دارة الملك عبدلعزيز، تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي .

شاهد.. وثيقة صوتية لأقدم تسجيل لأذان المسجد الحرام قبل 138 عاماً هادي العصيمي الخليج 365 2019-05-18 كشفت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل قرابة 138 عاماً. وتفصيلاً، أوضحت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر أن ‏"الله أكبر" أقدم شعور في الكون وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم دارة الملك عبدلعزيز، تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي .

Advertisements 18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440 02:04 AM نشرتها مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر نشرتها مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر كشفت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل قرابة 138 عاماً. وتفصيلاً، أوضحت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتويتر أن ‏"الله أكبر" أقدم شعور في الكون وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم دارة الملك عبدلعزيز، تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي .

، شاهد.. وثيقة صوتية لأقدم تسجيل لأذان المسجد الحرام قبل 138 عاماً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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