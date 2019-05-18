، الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعَيْن ويسجِّل أكبر خسارة خلال شهر ،

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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعَيْن مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية؛ وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1277.21 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضًا 0.6 %، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من إبريل. فيما تراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.82 % لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %؛ ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية؛ وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وفي جلسة الخميس هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف إبريل بعد أن ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة في تحسين شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.04 % إلى 14.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 14.38 دولار للأوقية.
وتُنهي الفضة الأسبوع على خسارة تزيد على 2 %، وهي أكبر هبوط أسبوعي منذ أول مارس.
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعَيْن ويسجِّل أكبر خسارة خلال شهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعَيْن مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية؛ وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1277.21 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضًا 0.6 %، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من إبريل. فيما تراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.82 % لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %؛ ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية؛ وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وفي جلسة الخميس هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف إبريل بعد أن ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة في تحسين شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.04 % إلى 14.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 14.38 دولار للأوقية.
وتُنهي الفضة الأسبوع على خسارة تزيد على 2 %، وهي أكبر هبوط أسبوعي منذ أول مارس.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
01:41 AM
بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية تشجِّع المستثمرين على الأصول عالية المخاطر
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعَيْن مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية؛ وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1277.21 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو.
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضًا 0.6 %، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من إبريل. فيما تراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.82 % لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %؛ ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية؛ وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وفي جلسة الخميس هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف إبريل بعد أن ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة في تحسين شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.04 % إلى 14.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 14.38 دولار للأوقية.
وتُنهي الفضة الأسبوع على خسارة تزيد على 2 %، وهي أكبر هبوط أسبوعي منذ أول مارس.
، الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعَيْن ويسجِّل أكبر خسارة خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
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