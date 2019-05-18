، بلدية فيفاء تكثِّف جولاتها الرقابية على محال المحافظة ومطاعمها ،

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تواصل بلدية محافظة فيفاء جولاتها الرقابية المكثفة على المحال والمطاعم بالمحافظة؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية في شهر رمضان المبارك.
وشملت الحملة الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمغاسل وصوالين الحلاقة.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود البلدية لمراقبة ومتابعة جميع المحال في المحافظة، وضبط وتغريم المخالف منها حفاظًا على صحة المواطن والمقيم.
كما تكثف البلدية حملتها الرقابية طوال شهر رمضان.
وشددت بلدية فيفاء على اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة تجاه جميع المحال والمطاعم والبوفيهات المخالفة.. داعية الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 940.
بلدية فيفاء تكثِّف جولاتها الرقابية على محال المحافظة ومطاعمهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18
تواصل بلدية محافظة فيفاء جولاتها الرقابية المكثفة على المحال والمطاعم بالمحافظة؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية في شهر رمضان المبارك.
وشملت الحملة الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمغاسل وصوالين الحلاقة.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود البلدية لمراقبة ومتابعة جميع المحال في المحافظة، وضبط وتغريم المخالف منها حفاظًا على صحة المواطن والمقيم.
كما تكثف البلدية حملتها الرقابية طوال شهر رمضان.
وشددت بلدية فيفاء على اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة تجاه جميع المحال والمطاعم والبوفيهات المخالفة.. داعية الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 940.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
01:24 AM
شملت الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمغاسل وصوالين الحلاقة
تواصل بلدية محافظة فيفاء جولاتها الرقابية المكثفة على المحال والمطاعم بالمحافظة؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية في شهر رمضان المبارك.
وشملت الحملة الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمغاسل وصوالين الحلاقة.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود البلدية لمراقبة ومتابعة جميع المحال في المحافظة، وضبط وتغريم المخالف منها حفاظًا على صحة المواطن والمقيم.
كما تكثف البلدية حملتها الرقابية طوال شهر رمضان.
وشددت بلدية فيفاء على اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة تجاه جميع المحال والمطاعم والبوفيهات المخالفة.. داعية الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 940.
، بلدية فيفاء تكثِّف جولاتها الرقابية على محال المحافظة ومطاعمها ،
المصدر : الخليج 365
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