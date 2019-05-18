، الجهات الأمنية تباشر واقعة إطلاق النار على أحد أجهزة "ساهر" بطريق الطائف – الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي" أكد اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريز الآثار للقبض على الفاعل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يقوم بإطلاق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر).

وقال "الغامدي": توضيحًا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت مساء الخميس الماضي بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف - الباحة).

وأضاف: تم تحريز الآثار، ورفعها من قِبل الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.