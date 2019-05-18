- 1/2
- 2/2
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يقوم بإطلاق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر).
وقال "الغامدي": توضيحًا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت مساء الخميس الماضي بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف - الباحة).
وأضاف: تم تحريز الآثار، ورفعها من قِبل الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.
الجهات الأمنية تباشر واقعة إطلاق النار على أحد أجهزة "ساهر" بطريق الطائف – الباحةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-18
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يقوم بإطلاق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر).
وقال "الغامدي": توضيحًا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت مساء الخميس الماضي بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف - الباحة).
وأضاف: تم تحريز الآثار، ورفعها من قِبل الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
01:24 AM
"الغامدي" أكد اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريز الآثار للقبض على الفاعل
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يقوم بإطلاق النار على أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر).
وقال "الغامدي": توضيحًا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت مساء الخميس الماضي بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف - الباحة).
وأضاف: تم تحريز الآثار، ورفعها من قِبل الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.
، الجهات الأمنية تباشر واقعة إطلاق النار على أحد أجهزة "ساهر" بطريق الطائف – الباحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تباشر واقعة إطلاق النار على أحد أجهزة "ساهر" بطريق الطائف – الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.