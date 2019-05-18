، تنطلق 7 يونيو المقبل.. ربط الرياض بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرة ،

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تنطلق الشهر المقبل رحلات صيفية مباشرة تربط العاصمة الرياض بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا وذلك عبر رحلات صيفية مباشرة مجدولة تنطلق من صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل.
وتفصيلا، من المقرر أن تكون الرحلة مملوكة من قبل مستثمرين سعوديين يبيعون تذاكرها للمسافرين الراغبين بزيارة سلوفينيا عبر وكالات سفرهم، حيث ستكون هناك رحلة ذهاب وعودة كل عشرة أيام، وعلى مدار 8 أسابيع.
ويتم مناولة الرحلة أرضيًا عبر شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، وتم استئجار طائرات من طراز ايرباص A340 رباعية المحرك كانت مملوكة لطيران الإتحاد الإماراتي، حيث تصل السعة المقعدية لـ350 مقعد لدرجتيّ الأولى والأعمال.
تنطلق 7 يونيو المقبل.. ربط الرياض بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرةراكان العبيد الخليج 365 2019-05-18
تنطلق الشهر المقبل رحلات صيفية مباشرة تربط العاصمة الرياض بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا وذلك عبر رحلات صيفية مباشرة مجدولة تنطلق من صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل.
وتفصيلا، من المقرر أن تكون الرحلة مملوكة من قبل مستثمرين سعوديين يبيعون تذاكرها للمسافرين الراغبين بزيارة سلوفينيا عبر وكالات سفرهم، حيث ستكون هناك رحلة ذهاب وعودة كل عشرة أيام، وعلى مدار 8 أسابيع.
ويتم مناولة الرحلة أرضيًا عبر شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، وتم استئجار طائرات من طراز ايرباص A340 رباعية المحرك كانت مملوكة لطيران الإتحاد الإماراتي، حيث تصل السعة المقعدية لـ350 مقعد لدرجتيّ الأولى والأعمال.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
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18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
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ستكون هناك رحلة ذهابًا وعودة كل عشرة أيام على مدار 8 أسابيع
تنطلق الشهر المقبل رحلات صيفية مباشرة تربط العاصمة الرياض بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا وذلك عبر رحلات صيفية مباشرة مجدولة تنطلق من صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل.
وتفصيلا، من المقرر أن تكون الرحلة مملوكة من قبل مستثمرين سعوديين يبيعون تذاكرها للمسافرين الراغبين بزيارة سلوفينيا عبر وكالات سفرهم، حيث ستكون هناك رحلة ذهاب وعودة كل عشرة أيام، وعلى مدار 8 أسابيع.
ويتم مناولة الرحلة أرضيًا عبر شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، وتم استئجار طائرات من طراز ايرباص A340 رباعية المحرك كانت مملوكة لطيران الإتحاد الإماراتي، حيث تصل السعة المقعدية لـ350 مقعد لدرجتيّ الأولى والأعمال.
، تنطلق 7 يونيو المقبل.. ربط الرياض بسلوفينيا عبر رحلات صيفية مباشرة ،
المصدر : الخليج 365
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