، هبوط صادرات النفط الخام الإيراني إلى 500 ألف برميل يومياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهند والصين أبرز المستوردين وسط مقاطعة أوروبية

هبطت صادرات إيران من النفط الخام خلال شهر مايو إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل، بعد أن شددت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران والمتعاملين معها، وفقاً لما كشفته بيانات اقتصادية حديثة.

وفي التفاصيل، أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران، في نوفمبر، مستهدفة خفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر، مُنهيةً إعفاءات كانت قد منحتها لثمانية مستوردين، وبالرغم من ذلك، صدرت إيران ما بين 250 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من النفط منذ بداية مايو، وفقاً لمصدرين في الصناعة.

وأظهرت بيانات من "ريفينيتيف ايكون"، تصدير إيران لشحنات من الخام عند نحو 250 ألف برميل يومياً وصادرات من الخام والمكثفات، وهو نفط خفيف، عند حوالي 400 ألف برميل يومياً، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويتجه الجانب الأكبر من الشحنات إلى آسيا، فيما لم يتضح من هو المشتري وما إذا كان النفط يتجه إلى مستهلكين أو إلى مستودعات للتخزين.

وقال مصدر بالصناعة طلب عدم الكشف عن هويته "الوجهات هي بالأساس الهند والصين، لم تعد هناك شحنات إلى أوروبا أو إلى تركيا".

وتراجعت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل، عندما شحنت إيران ما يقل من مليون برميل يومياً. أي أقل من 20 بالمئة من الشحنات التي أرسلتها إيران في أبريل 2018 والتي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً.

ويتوقع محللون أن شحنات الخام الإيراني في مايو ستكون أقل من 500 ألف برميل يومياً.