شاهد: الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين تصل إلى جدة

وصلت الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الجمعة. وقامت لجنة مختصة، هي لجنة الحالات الإنسانية، بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبد العزيز.

والجمعة الماضية، رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.