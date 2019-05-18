فريق طبي بخميس مشيط ينجح في عملية تغيير مفصل صناعي كامل لمريضة

تمكن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام من إجراء أول عملية من نوعها بالمستشفى، لتغيير مفصل صناعي كامل بالورك لمريضة أربعينية.

وبّينت صحة عسير أن العملية شارك في إجرائها فريق طبي مختص، مشيرةً إلى أن المريضة بدأت بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص. ولفتت إلى أن إجراء العملية بالمستشفى هو تطور مهم؛ كون تلك العمليات كانت تحال إلى مستشفى عسير المركزي.