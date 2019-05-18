دوريات الأمن تُطيح بثلاثة موظفين سرقوا مبلغاً مالياً من مقر عملهم بمكة

ألقت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا مبلغاً مالياً يُقدر بـ60 ألف ريال من المؤسسة التي يعملون بها. وكان الرقم الموحد 911 تلقى بلاغاً من إحدى مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة، حول اختفاء مبلغ 60 ألف ريال، فانتقلت دوريات الأمن للموقع وقامت برفع البصمات، فيما قامت فرق التحريات والبحث السري بجمع المعلومات وانتهت بحصر الاشتباه في ثلاثة أشخاص يعملون في المؤسسة نفسها.

واعترف المتهمون الثلاثة، وهم مواطنان ومقيم، أثناء التحقيق معهم بتفاصيل الجريمة، وأنهم تقاسموا المبلغ بينهم، وتم تسليمهم، ، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم بحسب سبق.