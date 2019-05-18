إطلاق سراح 138 سجيناً في الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان

أطلقت مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية سراح 138 سجينًا من سجناء الحق العام. جاء ذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

وتُواصل لجنة العفو المشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات ودار الملاحظة الاجتماعية أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو أولاً بأول.