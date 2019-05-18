بالصور: حادث تصادم مروع في الطائف ومصرع وإصابة 9 أشخاص

وقع مساء أمس الجمعة ، حادث تصادم بين مركبتين نتج عنها عدد 8 إصابات وحالة وفاة واحدة، في الطائف. وتفصيلًا، باشرت الفرق الإسعافية بالطائف عند الساعة ٥:٣٠م حادث تصادم وجها لوجه وقع بين مركبتي مساء هذا اليوم، مما نتج عنه عددا من الاصابات والوفيات وذلك بعد كبري سديرة باتجاه سديرة.

و أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الاحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بترجيه الفرق الاسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري. وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح تسع حالات إسعافية إحداها انتقل إلى رحمة الله ، وعلى الفور تم فرز الاصابات حيث تعرضت ثلاث منها لإصابات خطيرة واثنتان لمتوسطة وثلاث حالات بسيطة . وأردف: تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.