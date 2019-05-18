وقع مساء أمس الجمعة ، حادث تصادم بين مركبتين نتج عنها عدد 8 إصابات وحالة وفاة واحدة، في الطائف. وتفصيلًا، باشرت الفرق الإسعافية بالطائف عند الساعة ٥:٣٠م حادث تصادم وجها لوجه وقع بين مركبتي مساء هذا اليوم، مما نتج عنه عددا من الاصابات والوفيات وذلك بعد كبري سديرة باتجاه سديرة.
و أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الاحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بترجيه الفرق الاسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري. وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح تسع حالات إسعافية إحداها انتقل إلى رحمة الله ، وعلى الفور تم فرز الاصابات حيث تعرضت ثلاث منها لإصابات خطيرة واثنتان لمتوسطة وثلاث حالات بسيطة . وأردف: تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: حادث تصادم مروع في الطائف ومصرع وإصابة 9 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.