تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط وتشديد على تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل

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. أكدت مصادر مطلعة صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته. ووفقًا للمعلومات: سمحت التنظيمات للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.

واشتملت التنظيمات الجديدة على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.

وأكدت التنظميات على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة ‏الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.





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