بالصور.. رئيس نيجيريا يغادر المدينة إلى جدة

غادر رئيس نيجيريا محمد بخاري، أمس الجمعة، المدينة المنورة متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع الرئيس النيجيري لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، إضافة إلى مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين.

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وقد وصل الرئيس النيجيري إلى المدينة المنورة، أول أمس، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، إلى جانب مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي الخامس من مايو الجاري، وقعت نيجيريا مع المملكة مذكرة تفاهم، بشأن شراكة في النفط والغاز، مؤكدة أن الاتفاق يمهّد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا، واستثمارات في الغاز الطبيعي المسال. وفقًا لرويترز.

وقالت الوزارة في بيان لها: «مجالات الاهتمام تشمل تجديد المصفاة القائمة، وتشييد مصفاة جديدة كليًا، واستثمارات في الغاز الطبيعي المسال، وتجارة إمدادات منتجات من الخام والمنتجات المكررة».