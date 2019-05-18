مصادر «عاجل» تكشف ملامح ومواعيد التقديم على 10 آلاف و500 وظيفة في التعليم

مرحلة رياض الأطفال تحظى باهتمام أكبر هذا العام
كشفت مصادر «عاجل» عن ملامح الإعلان، الذي ستصدره وزارة التعليم، خلال الأيام المقبلة؛ بشأن توافر 10 آلاف و500 وظيفة تقريبًا للخريجين والخريجات.
يأتي ذلك، بعد أن تنازلت وزارة الخدمة المدنية عن صلاحيتها في التوظيف، فيما منحت صلاحية الإعلان والمفاضلة للجهات الحكومية، التي تم تمكينها من ذلك؛ لتتولى الإعلان عن احتياجها السنوي من الوظائف، وشغلها بشكل مباشر.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم ستعلن الوظائف الشاغرة لديها خلال شهر رمضان، على أن يبدأ التقديم عليها بعد إجازة عيد الفطر، متوقعةً أن تحظى مرحلة رياض الأطفال باهتمام أكبر هذا العام، خاصةً بعد إسناد الصفين الأول والثاني الابتدائي لمرحلة الطفولة المبكرة.
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