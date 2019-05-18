ضبط 178 مخالفة بالمنشآت التجارية في الرياض ومحافظاتها

ضبطت الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض 178 مخالفة بالمنشآت التجارية.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث نُفّذت الحملات التفتيشية في العاصمة وكلٍّ من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، وشملت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكّد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أنَّ هذه الحملات قد شملت ألفي و312 منشأة تجارية.

Advertisements

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911»، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

يذكر أنَّ وزارة العمل تتولى، طبقًا لمهامها المناطة بها، مواجهة ما تعانيه سوق العمل في المملكة من بعض الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعوق عملية توطين الوظائف، وخصوصًا ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي تساعد على تدفق العمالة الوافدة دون حاجة فعلية أو عمل محدد لها، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

كما تعمل الوزارة على مواجهة ظاهرة قيام بعض أصحاب الأعمال بتسجيل أسماء مواطنين ضمن العاملين لديهم للتمويه بأنهم حققوا نسب السعودة المطلوبة في توطين الوظائف، أو تشغيل عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين، عن طريق التحايل، ولذلك تتخذ الوزارة الإجراءات الضرورية اللازمة للقضاء على هذه الظواهر السلبية، اعتدادًا بضرورة تعاون جميع المواطنين في هذا المجال.