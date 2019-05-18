وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بالطائف

لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون، في حادث تصادم وقع بين مركبتين مساء اليوم، بعد كوبري سديرة باتجاه سديرة في الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 5.30م؛ يفيد بوقوع حادث تصادم، مشيرًا إلى توجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري إلى موقع الحادث.

وأضاف أنه عند وصول الفرق للموقع، اتضح أنه يوجد تسع حالات إسعافية إحداها توفيت، فيما تعرضت ثلاث منها لإصابات خطيرة، واثنتان لمتوسطة، وثلاث حالات بسيطة .

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الحالات؛ بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلهم بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.