محافظ الداير بالإنابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد عمر المالكي

أكّد أن الوطن لن ينسى تضحيات الشهداء
أدّى محافظ الداير بالإنابة سالم بن عبدالله قزيز، وجموع المصلين، بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة، صلاة الميت على الشهيد العريف عمر بن جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.
وأدّى الصلاة مع محافظ الداير بالإنابة، بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك؛ عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ومشايخ القبائل والأعيان.
ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، لوالد وذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأشار محافظ الداير بالإنابة، إلى ما يسطّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة؛ من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة، التي ستدوَّن في سجلات التاريخ بفخر.
بدورهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.
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