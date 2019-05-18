إيداع 462 ألف ريال في حسابات الأيتام والأرامل بعرعر

يستفيد منها 1075 يتيمًا ويتيمة
أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر في منطقة الحدود الشمالية، مبلغ 462744 ريالًا في جميع الحسابات البنكية لجميع الأيتام والأرامل المستفيدين من خدماتها لشهر مايو 2019م.
وشملت المساعدات الشهرية، الكفالات الشهرية والسلة الغذائية، التي تدعم عبر بطاقات ممغنطة، بالتعاون من إحدى الشركات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت الجمعية، أنه استفاد ما يقارب من 1075 يتيمًا ويتيمة من مساعدات الجمعية، التي تم توزيعها على 339 أسرة داخل مدينة عرعر.
وكانت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، قد سلمت في فبراير الماضي، بطاقات التأمين الطبي لـ100 يتيم و50 أرملة من أمهات الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية، بالتعاون مع جمعية «كنف»، وبدعم كريم من صندوق سابك الخيري «بر»؛ لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستوصفات والمستشفيات الخاصة.
وأوضح- وقتها- مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي، أن الجمعية تحرص على الاستفادة من الجمعيات المتخصصة والجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمة لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل في المجالات الرعوية والتنموية، مثمنًا جهود صندوق سابك الخيري «بر»، الذي يقدم مساهمات مجتمعية رائعة، والشكر موصول لجمعية كنف الخيرية على تعاونها المثمر.
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