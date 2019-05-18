وصول 50 ألف ذبيحة من لحوم الأضاحي للاجئي الروهينجا

وصلت، اليوم الجمعة، الشحنة المخصصة للاجئي الروهينجا، وتتضمن 50 ألف ذبيحة من لحوم الهديْ والأضاحي، ليتم توزيعها بالتنسيق مع هيئة الإغاثة البنجلاديشية للاجئين في منطقة كوكس بازار، على الحدود البنجلاديشية.

وستصل هذه اللحوم إلى مليون محتاج في المخيمات، وفق آلية توزيع محددة؛ حيث خصصت 10 كيلوجرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.

وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رئيس لجنة الإفادة من الهديْ والأضاحي الدكتور بندر الحجار، قد أوضح في تصريح سابق، أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل، الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي من ميناء شيتاجون، إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا.

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في السياق ذاته، وصلت أمس الخميس قطاع غزة، شحنة من مشروع المملكة للإفادة من الهَدْي والأضاحي، تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة، مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين.

وتم تسليم الشحنة عبر منفذ رفح الحدودي للجهة المستلمة، وهي الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع، وفق آلية توزيع محددة؛ حيث خُصصت 10 كيلوجرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة‪ .