سفارة السعودية في تركيا تحذّر المستثمرين في أنقرة من مشاكل «العقار»

دعت السفارة السعودية في تركيا، المواطنين، ممن يواجهون مشاكل في مجال العقار بأنقرة، أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والتحقق من مصداقية الشركات العاملة في القطاع العقاري، حفظًا لحقوقهم.

وقالت السفارة السعودية في تركيا، في بيان صادر عنها اليوم، إنه ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار بتركيا؛ كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو)، أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم؛ رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد، الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية).

وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولًا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال؛ لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.