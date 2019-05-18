كفاءة ينفذ 2483 جولة رقابية على الأجهزة المنزلية



نفّذ فريق الجهات الرقابية، ضمن منظومة عمل «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة»، مؤخرا، 2483 جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية. وشملت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل. وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات 89 مخالفة. يذكر أن منتجات «كفاءة الطاقة» تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.

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