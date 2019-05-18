59 قنصلا يشهدون إطلاق فوانيس مكية

وكان حفل الافتتاح قد سبقته دعوة إفطار رمضانية، جمعت 59 قنصلا من دول العالم المعتمدين في جدة، يشكلون الدول الشقيقة والصديقة من مختلف قارات العالم، بحضور عدد من سيدات ورجال الأعمال، في الدعوة التي وجهها إليهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، هشام محمد كعكي، رفقة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراهيم برديسي الأمين العام.
وشكل الإفطار مناسبة للقاء برجال وسيدات أعمال مكة المكرمة، لفتح آفاق جديدة بين أهالي مكة المكرمة ودول العالم خلال ممثليها.
حل المعوقات
أبان رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن الغرفة تسعد باستقبال هذا العدد من القناصل الممثلين لمختلف دول العالم، مشيرا إلى الاهتمام بتحقيق أقصى توافق في العلاقات عبر القناصل، مؤكدا تحرص الغرفة على حل المعوقات التي تعترض سيدات ورجال الأعمال المنتسبين إلى الغرفة مع كل الدول، الأمر الذي يسهل تحقيقه خلال هذه المناسبات واللقاءات.
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