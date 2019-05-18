تدشين مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

دشن مكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، مساء أول من أمس، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1440.

وجرى التدشين في رحاب جامع الملك فيصل ـ رحمه الله ـ بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والملاحق ومديري المكاتب السعودية التابعة للسفارة، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وعدد من المسؤولين الباكستانيين والعلماء والمشايخ، ومشاركة المئات من عامة الشعب الباكستاني.

شكر وتقدير

قال السفير المالكي في تصريح بهذه المناسبة: إن مشروع تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان، مضيفا أنه لمس من الإخوة الباكستانيين المشاركين في مائدة الإفطار كل الشكر والتقدير للملك سلمان وولي العهد، سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقهما في فعل الخير.

جميع الأقاليم

أوضح مدير مكتب الدعوة في باكستان متعب بن محمد الجديعي أن مشروع تفطير الصائمين الذي تم تدشينه من إسلام آباد سيستمر في جميع أقاليم ومدن باكستان طيلة شهر رمضان المبارك.