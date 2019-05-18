3000 سلة رمضانية للمحتاجين في تشاد وللاجئي الروهينجا

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية تشاد، حيث وزع 1000 سلة غذائية في مدينة ماسينياه. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 2000 سلة غذائية لصالح اللاجئين الروهينجا في منطقتي «شتكانيا» و«لوهاجارا» بجمهورية بنجلاديش.
وتحتوي السلة الواحدة التي تزن 90 كيلو جراما على المواد الغذائية الأساسية مثل: الأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح.
وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لما قدمه المركز من مساعدات غذائية قيمة خلال شهر رمضان المبارك.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلال الرمضانية في لبنان، وجرى منح 1047 سلة رمضانية للاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد بمحافظة الشمال، ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 28 محطة، وزع خلالها أكثر من 19 ألف سلة غذائية. وواصل المركز توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عددٍ من المحافظات اليمنية، ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
مشروع الأمن الغذائي للروهينجا «المرحلة الأولى»
جرى تدشينها في الأول من مايو الجاري
120 ألف مستفيد
3 ملايين ريال سعودي
30 ألف سلة غذائية
500 سلة جرى توزيعها في العاصمة دكا
3000 سلة في مخيمي كوتو فالنج «1و2»
2000 في مخيمي ليدا ومحسني
1000 في مخيم كوتوفالنج «5»
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