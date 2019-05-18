إطلاق 138 سجينا مشمولين بالعفو الملكي

وباشرت لجنة العفو أعمالها فور صدور الأمر الملكي، حرصا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وتواصل لجنة العفو المشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات ودار الملاحظة الاجتماعية، أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق من تنطبق عليهم شروط العفو أولا بأول.
ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
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