إطلاق 138 سجينا مشمولين بالعفو الملكي

أطلقت مديرية سجون منطقة الحدود الشمالية 138 سجينا من سجناء الحق العام، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول رمضان المبارك، وبمتابعة حثيثة من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

وباشرت لجنة العفو أعمالها فور صدور الأمر الملكي، حرصا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وتواصل لجنة العفو المشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات ودار الملاحظة الاجتماعية، أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق من تنطبق عليهم شروط العفو أولا بأول.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.