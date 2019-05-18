أمناء سلطان الخيرية يعقد اجتماعه السنوي الأربعاء

يعقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الاجتماع السنوي الـ23، برئاسة الأمير خالد بن سلطان، الأربعاء، في قصر الخالدية بجدة.

ويبحث الاجتماع تقرير أداء المؤسسة خلال العام الماضي، وما تم إنجازه من مشروعات، إلى جانب الاطلاع على خطط وبرامج التطوير والتوسع في خدمات المؤسسة، وما تتبناه من مبادرات تنموية على صعيد الرعاية الصحية والاجتماعية والأنشطة الثقافية والتوعوية والدينية.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الأمير فيصل بن سلطان، أن أداء المؤسسة يسير بوتيرة مميزة، ووفقا لتطلعات مجلس الأمناء، وبما يتوازى مع مكانتها العالمية والمحلية.