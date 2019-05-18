159 ألف خدمة إرشاد ديني بالعشر الأولى

أظهر تقرير إحصائي صادر عن رئاسة شؤون الحرمين يوضح إحصاءات العشر الأولى من رمضان بالمسجد الحرام، بلوغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الديني 159076، وذلك في جانب الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين فيما يتعلق بالإرشاد الديني.

الإرشاد الديني

بلغ عدد المستفيدين من مقرأة الحرمين 1693 مستفيدا، بينما سجل عدد المستفيدين من حلقات تصحيح التلاوة 3646 مستفيدا، وبلغ عدد زوار مكتبة المسجد الحرام 2998 زائرا، وعدد المطبوعات الموزعة على الزوار 49983 مطبوعة، بينما كان عدد المستفيدين من خدمة التطويف بالمسجد الحرام 354 معتمرا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام 21309 معتمرين وزائرين، وسجّل هذا العام -منذ مطلع رمضان- زوار لمعرض الحرمين الشريفين بلغ عددهم 51519 زائرا، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الترجمة المقدمة عن طريق رئاسة شؤون المسجد الحرام 559 ألف مستفيد، وسجل عدد المستفيدين من البرنامج العلمي 13600 مستفيد، وكان عدد المستفيدين من إجابة السائلين 27300 مستفيد.

المحور الخدمي

بلغ عدد كميات النفايات المزالة من المسجد الحرام في 10 أيام الماضية من رمضان 1440، 1583 طنا، بينما بلغ عدد الكاسات المستهلكة للسقيا بالفترة نفسها الماضية 26 مليون كأس، بينما سجلت كمية مياه زمزم المستهلكة من البئر خلال 10 أيام الماضية 21 ألف لتر، وكان عدد المستفيدين من خدمة نقل ذوي الجنائز 2266 مستفيدا، وبينما كان عدد المعتمرين المستفيدين من خدمة العربات 5597 مستفيدا.

من جانب آخر، تقدم رئاسة شؤون الحرمين الشريفين خدمة كبار السن، والتي تعتمد على نقلهم من مواقف المركبات والساحات البعيدة عن الحرم إلى داخل المسجد الحرام، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة نقل كبار السن 1214 مستفيدا.

المحور الإداري

تقدم رئاسة شؤون الحرمين اهتماما من الناحية الإدارية، والتي تتمثل في البلاغات الهاتفية، وبلغ عدد تلك البلاغات في 10 أيام من رمضان الجاري 1100 بلاغ هاتفي، بينما كان عدد البلاغات اللاسلكية 11711، وعدد البلاغات الإلكترونية 182 بلاغا، ولم يكتف بذلك بل مازالت الرئاسة تقدم الخدمات التي تشعر الزائرين والمعتمرين بالراحة، وتقديم لهم كل الخدمات، إذ سمحت بإتاحة الفرصة لكل من يرغب في زيارة مصنع كسوة الكعبة، بعد التسجيل والحصول على تصريح زيارة لمصنع كسوة الكعبة، كي يطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة، والذي يلقى اهتماما واسعا، ويخصص له مبلغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين لصناعته بأجواد أنواع الخيوط والتطريز، وبلغ عدد زوار مصنع الكسوة 307 زوار منذ بادية رمضان.

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من إحصاءات العشر الأولى

المستفيدون من مقرأة الحرمين 1693

المستفيدون من حلقات تصحيح التلاوة 3646

المستفيدون من خدمة التطويف 354 معتمرا

المستفيدون من خدمة الإرشاد المكاني معتمرين وزائرين 21309

زوار مكتبة المسجد الحرام 2998

المطبوعات الموزعة على الزوار 49983