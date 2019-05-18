مواهب متعددة في حفل إرادة الرمضاني

أقامت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة حفل إفطارها الرمضاني الثالث للسنة الثالثة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة من رجال أعمال ورياضيين وفنانين ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مؤسس ورئيس الجمعية الدكتور عمار بوقس، إن «الجمعية تأسست بتوجيه من المقام السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن دعم مبادرة عمار التي انطلقت في نسختها الثالثة هذا العام».

وأعلن البنك الأول عن دعمه للجمعية بمبلغ نصف مليون ريال ليكون بذلك شريكا فضيا للجمعية، وينضم لبقية الشركاء البالغ عددهم 37 شراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص.