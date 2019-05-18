مواهب متعددة في حفل إرادة الرمضاني

وقال مؤسس ورئيس الجمعية الدكتور عمار بوقس، إن «الجمعية تأسست بتوجيه من المقام السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن دعم مبادرة عمار التي انطلقت في نسختها الثالثة هذا العام».
وأعلن البنك الأول عن دعمه للجمعية بمبلغ نصف مليون ريال ليكون بذلك شريكا فضيا للجمعية، وينضم لبقية الشركاء البالغ عددهم 37 شراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص.
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