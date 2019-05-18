حفل إفطار جماعي بالدرب عن شهداء الواجب

نفذت محافظة الدرب أول من أمس، الإفطار الجماعي الثاني على نية شهداء الواجب بالحد الجنوبي، بالتعاون مع البلدية والأسر المنتجة ونادي مدرسة الحي «بنين وبنات»، إضافة إلى مشاركة الأهالي في تقديم بعض الوجبات من منازلهم بالمحافظة، وذلك في ممشى الفن بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، بحضور محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، ورئيس بلدية المحافظة المهندس محسن خرمي، ومدير شرطة الدرب المقدم محمد عثمان عتودي، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة جابر مجرشي، وبعض المسؤولين والمواطنين.

ومارس المحافظ والمسؤولون رياضة المشي في حديقة وممشى شارع الفن بمحافظة الدرب قبل أذان المغرب، وتناولوا وجبة الإفطار الجماعي، ثم ألقى الشيخ ياسر الأصم كلمة أكد فيها الأجر الكبير الذي يناله شهداء الواجب من الله عز وجل نظير تضحيتهم بأرواحهم فداء للوطن، مختتما دعوته بأن يحمي الله أرض الحرمين ويحفظ ولاة الأمر من كيد الأعداء والحاقدين.