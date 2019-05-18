حفل إفطار جماعي بالدرب عن شهداء الواجب

ومارس المحافظ والمسؤولون رياضة المشي في حديقة وممشى شارع الفن بمحافظة الدرب قبل أذان المغرب، وتناولوا وجبة الإفطار الجماعي، ثم ألقى الشيخ ياسر الأصم كلمة أكد فيها الأجر الكبير الذي يناله شهداء الواجب من الله عز وجل نظير تضحيتهم بأرواحهم فداء للوطن، مختتما دعوته بأن يحمي الله أرض الحرمين ويحفظ ولاة الأمر من كيد الأعداء والحاقدين.
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